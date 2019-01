publié le 31/01/2019 à 01:12

Le cœur de Céline Dion a ses raisons que la raison n'explique pas. Une chose est sûre cependant, la chanteuse de 50 ans entretient certes une relation avec Pepe Munoz mais elle n'est pas en couple. La star québécoise s'est confiée sur sa vie et ses relations au tabloïd britannique The Sun.



"La presse dit, 'Oh mon Dieu, René est mort il y a peu et maintenant il y a un autre homme'. Oui, il y a un autre homme dans ma vie mais ce n'est pas l'homme de ma vie." Pour l’interprète de My Heart Will Go On, René Angélil, décédé en 2015, ne pourra jamais être remplacé.

Pepe Munoz, un danseur espagnol de 34 ans, l'accompagne depuis maintenant deux ans. Tour à tour, chorégraphe, styliste pour la chanteuse, il serait même resté dans la chambre dans laquelle l'interview se déroulait selon The Sun. Céline Dion en est consciente, "l'attention [médiatique] est difficile pour lui".

Lorsque je dis que je suis célibataire, je sais ce que je dis" Céline Dion





Pendant leur séjour à Paris, les deux semblent inséparables : "Nous sommes amis, meilleurs amis. Bien sûr, on se câline, on se tient les mains, on sort et les gens le voient. C'est un gentleman." Céline Dion l'affirme au journaliste du Sun, elle est toujours célibataire. "Au fait, lorsque je dis que je suis célibataire, je sais ce que je dis, s'il vous plait, laissez-moi tranquille. Merci."



La chanteuse explique avoir évolué, dans son style vestimentaire comme dans sa façon de travailler. Elle admet que la façon qu'elle avait de travailler était plus "conservative" auparavant. À propos de son poids, Céline Dion est intraitable : "Je veux me sentir forte, belle, féminine et sexy [...] Je ne veux pas en parler. Ne vous en occupez pas. Ne prennez pas de photo."



"Pour être honnête avec vous, je pense être au meilleur de ma vie en ce moment et j'ai vraiment envie d'apprécier et de savourer chaque moment", confie la star au média britannique. Le deuil est derrière elle, même si René Angélil sera toujours dans sa tête. "Tout est nouveau. C'est comme si j'avais un second souffle, avoir 50 ans est génial pour moi."