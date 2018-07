Qui est Pepe Munoz, le danseur qui ne quitte plus Céline Dion ?

publié le 26/07/2017 à 10:00

C'est le mystère qui suscite les plus folles rumeurs dans l'univers musical. Plus d'un an après la perte de son époux René Angélil, Céline Dion faisait son grand retour en France dans le cadre d'une tournée exceptionnelle. Et alors qu'elle profitait des charmes de la Ville Lumière, la diva a multiplié les apparitions publiques en compagnie de ses enfants, mais également d'un mystérieux jeune homme.



Depuis quelques semaines, la chanteuse québécoise s'affiche aux côtés d'un jeune danseur espagnol, Pepe Munoz, au restaurant, en boite de nuit, mais aussi lors de la Fashion Week. Ils sont inséparables tant à la ville que sur scène, le jeune homme participant au show de la chanteuse québecoise en tant que danseur. Il n'en fallait pas plus pour attiser les plus folles rumeurs autour d'une relation entre le jeune homme de 32 ans et la diva.



Si une source proche de la chanteuse a confié au Las Vegas Review Journal qu'elle "est plus heureuse qu'elle ne l'a jamais été depuis la mort de René Angélil", elle ajoute néanmoins qu'elle et l'artiste sont "d'excellents amis. Et c'est formidable de voir qu'elle a désormais quelqu'un avec qui sortir."

Un danseur de l'équipe de Céline Dion

En juin 2017, Pepe Munoz reçoit un coup de fil de l'assistant de Céline Dion : on lui propose de rejoindre la tournée de la chanteuse en tant que danseur. "J'ai toujours été un grand fan, a-t-il confié au magazine américain Vogue. J'ai dit oui, bien sûr, et j'ai commencé à répéter." Depuis, le jeune homme de 32 ans l'accompagne partout : "Il n'a fallu que cinq minutes pour que je me sente accueilli, comme si je faisais partie de la famille et du groupe."



L'Espagnol, originaire de Malaga, se fait repérer alors qu'il n'a que 19 ans au cours d'un spectacle de rue à Madrid. Il intègre immédiatement la comédie musicale Cats. Il a depuis prouvé ses talents de danseur dans de nombreuses productions, de Dirty Dancing à West Side Story et même au show Zummanity du Cirque du Soleil.

Une passion commune : la mode

La danse n'est cependant pas sa seule passion. En 2015, Pepe Munoz se lance dans le dessin. Pendant quatre jours, il dessine de manière obsessionnelle la dernière collection de John Galliano, faite pour Dior. L'assistant de Céline Dion finit par montrer les dessins du danseur, qu'il poste sur Instagram, à la chanteuse : "Elle a commencé à pleurer", a raconté l'artiste.

La chanteuse lui demande alors de participer à sa séance photographique pour le magazine Vogue. Il en profite pour observer et dessiner. "Elle est complètement intrépide concernant son style, sa danse, ses performances, et en tant que personne", dit-il pour décrire Céline Dion. Depuis, ils sont inséparables et Pepe Munoz l'accompagne à chacune de ses sorties. Un complicité indéniable qui semble en tout cas faire du bien à l'interprète de Pour que tu m'aimes encore.