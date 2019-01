publié le 22/01/2019 à 17:24

Après avoir parodié le destin de Ladi Diana dans Palais Royal !, Valérie Lemercier s'attaque à une reine de la chanson, Céline Dion. Pour les besoin de son biopic inspiré de la pop star

québécoise, Famous, la réalisatrice voit grand : une annonce sur le site internet Figurants propose 800 places de figuration pour son film.





Sont recherchés des hommes et des femmes, de 30 à 70 ans, "pour figurer en tant que public sur des émissions TV" mais aussi "pour figurer du personnel divers de télévision".

L'intrigue se déroulera "de 1960 à nos jours" et racontera "la vie de Céline Dion", d'après l'annonce. Le tournage est prévu en France du 4 mars au 30 avril 2019, "avec des scènes supposées au Canada et à Las Vegas".

Si le titre Famous a finalement été retenu, Dis-moi Céline et La vrai vie d'Aline Dieu avaient été aussi envisagés.



Concernant les têtes d'affiche, Valérie Lemercier interprétera une pseudo Céline Dion - peut-être sous le nom Aline Dieu - tandis que le rôle du mari, inspiré par René Angelil décédé en 2016, sera attribué à l'acteur et humoriste Jérôme Commandeur.



Interviewée sur Europe 1, Valérie Lemercier explique s'être "librement inspirée" de la vie de l"interprète de "My Heart Will Go On". "C'est un destin incroyable, l'amour de sa mère, l'amour de son mari..." Elle assure que ce biopic se fera sans moqueries : "Je suis très émue par son destin et je ne me moquerai pas d'elle", a-t-elle assuré.