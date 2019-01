Céline Dion célèbre (à sa façon) la Fashion Week de Paris sur Instagram

publié le 22/01/2019 à 13:05

Toujours "too much". Toujours fabuleuse. Toujours très drôle. Céline Dion vient de débarquer à Paris pour la Fashion Week, la semaine de la mode qui fait défiler les plus belles créations de nos maisons de couture.



La chanteuse canadienne est une habituée de la Semaine de la mode et c'est toujours avec son grand sens de l'autodérision qu'elle vient de souligner son arrivée sur le sol français.

Sur une image publiée sur son compte Instagram dans la nuit du 21 au 22 janvier 2019, Céline Dion sort triomphante de son jet privé sur le tarmac. La photo est aussi inesthétique que drôle. C'est mal éclairé, mal cadré, la chanteuse porte un jogging léopard et tend les bras vers le ciel comme si elle assistait à un miracle ou sortait de captivité.

Céline Dion a aussi annoncé à son public européen un grand concert au BST Hyde Park à Londres, le 5 juillet 2019. Une date exclusive pour le vieux continent dont la billetterie ouvrira le mardi 29 janvier 2019.