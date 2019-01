publié le 30/01/2019 à 16:08

Dans une interview accordée à la youtubeuse et chanteuse française Lola Dubini le 27 janvier 2019, Céline Dion s'est laissée emporter par l'euphorie du moment en parlant de la cigarette. Placée dans son contexte, la star parle de l'éducation qu'elle privilégie pour ses enfants, une éducation où la liberté d'explorer est importante : "Il faut prendre le temps de les regarder, de les écouter. Je pense que ce sont mes enfants qui m'élèvent."



Lola Dubini explique pour rebondir qu'elle même n'avait jamais fumé bien que ses parents ne lui aient pas interdit. Et à ce moment-là, la star dérape : "Je me suis toujours dit 'ce que j'aimerais fumer !'", s'exclame-t-elle devant sa collection non-genrée de vêtements Celinununu avant d'ajouter, "c'est sexy".

Après une imitation de Frank Sinatra fumant et chantant It Was A Very Good Year, la star se rattrape et réagit très vite : "Ne fumez pas ! Je ne veux pas que les gens fument, ce n'est pas bon pour la santé."