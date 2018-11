publié le 30/11/2018 à 13:35

Sa dernière publicité n'a pas plus à certains conservateurs américains. Céline Dion a été accusée de satanisme par le prêtre John Essef. La raison ? Sa ligne de vêtements non-genrés - Celinununu- avec la marque Nununu pour enfants dont elle a fait récemment la promotion dans une vidéo déjantée, publiée le mardi 13 novembre 2018 sur ses réseaux sociaux.



L’interprète de My Heart Will Go On propose des vêtements qui ne sont associés à aucun coloris particulier pour les filles ou les garçons. Le but étant pour la chanteuse canadienne de se montrer militante pour l'égalité des sexes et des genres. La démarche n'est visiblement pas au goût de tous puisque dans une interview accordée au magazine National Catholic Register, le prêtre John Essef a qualifié cet acte comme étant "incontestablement satanique".

Ce conservateur américain dit voir derrière "cette affaire de genre au caractère démoniaque" une conspiration, un esprit "supérieur et organisé". Adepte de l'exorcisme, ce prêtre n'a pas mâché ses mots. "Je ne sais même pas combien de genres il est censé y avoir maintenant, mais il n'y en a que deux, et c'est Dieu qui les a créés. Le diable s'attaque aux enfants en confondant le genre", a-t-il continué.