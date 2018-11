publié le 14/11/2018 à 12:27

Elle ne manque pas d'autodérision. Céline Dion a dévoilé mardi 13 novembre 2018 une publicité pour la marque Nununu dans laquelle elle joue. Dans la vidéo, on aperçoit la chanteuse en pleine course-poursuite avec les forces de l'ordre. Plaquée au sol par deux policiers, elle déclare : "Ça va aller, ça va aller, je suis Céline Dion".



Quelques instants plus tôt l’interprète de My Heart Will Go On, s'introduit dans une nurserie. De part et d'autre de la pièce sont repartis les enfants avec d'un côté les filles (en rose) et de l'autre, les garçons (en bleu). Elle distribue des paillettes noires sorties de son sac à chacun des bébés présents, qui les habillent tous en noir et blanc (symbole de sa ligne de vêtements). Une manière pour l'artiste de se transformer en sorte de fée magique militant pour l'égalité des sexes et des genres.

Céline Dion s'est associée à la marque Nununu pour la création de cette ligne de vêtements "non genrés" pour enfants. "J’ai toujours aimé Nununu et ce qu’ils représentent. Il était donc naturel de m’associer à eux pour encourager un dialogue sur l’égalité", a écrit la chanteuse en légende de la vidéo sur Instagram. "Celinununu unit deux forces en une seule voix : la mode a le pouvoir de façonner l'esprit des gens. Inspirez vos enfants à être libres et à trouver leur propre individualité à travers les vêtements" a conclut la star.