Céline Dion publie un message émouvant pour René sur Instagram

publié le 15/01/2019

La chanteuse canadienne Céline Dion n'oublie pas son mari René Angélil disparu le 14 janvier 2016. Comme chaque année, la star internationale de la chanson a publié un texte et une photo pour rendre hommage à son époux et l'architecte de sa carrière.



Ce 14 janvier 2019, c'est sur Instagram que Céline Dion a souhaité partager ses émotions dans la plus grande tradition canadienne : en français et en anglais. "Mon cher René... Tu es toujours avec moi... et tu le seras toujours. À ta douce mémoire... xx..." / "My dearest René....Always with me... Always will be. In loving memory... xx...", a-t-elle écrit.

Un message, accompagné d'un portrait de René Angélil, qui a été "liké" par près de 200.000 personnes sur le réseau social en moins de 24 heures. Âgé de 73 ans, l'imprésario canadien est décédé des suites d'un cancer de la gorge dans la résidence du couple située près de Las Vegas au début de l'année 2016. D’impressionnantes obsèques avaient été données en sa mémoire à Montréal.