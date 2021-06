Brad Pitt en couple avec la chanteuse Andra Day ("Billie Holiday, une affaire d'État") ?

Crédit : POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/Metropolitan FilmExport

Andra Day et Brad Pitt se sont rencontrés à la soirée des Oscars 2021

publié le 31/05/2021 à 12:51

L'amour serait de retour dans la vie de Brad Pitt. L'acteur oscarisé pour Once Upon A Time... In Hollywood a donné son numéro à la chanteuse Andra Day, à l'affiche de Billie Holiday, une affaire d'État, lors de la soirée des Oscars 2021.



L'information a été dévoilée par le média britannique du Mirror. Une source anonyme a d'ailleurs expliqué au tabloïd que "Brad Pitt est dans le viseur d'Andra depuis un moment" avant d'ajouter : "Ils flirtaient dans les coulisses et auraient échangé leurs numéros. Cela pourrait être purement professionnel, mais des amis de Brad Pitt ont confié qu'ils formeraient un couple formidable".

Andra Day était nommée aux Oscars pour la statuette de la Meilleure actrice, qui a été remportée par Frances McDormand dans Nomadland. La chanteuse et artiste avait remporté le Golden Globes de la Meilleure actrice pour avoir incarné Billie Holiday, dans le film de Lee Daniels, attendu en France, le 2 juin prochain. Les représentants des deux stars n'ont pas commenté les rumeurs de romance. Brad Pitt avait été en couple avec la mannequin Nicole Poturalski. Ils avaient rompu en octobre dernier après quelques mois de relation.

> BANDE-ANNONCE BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D'ETAT HD VF