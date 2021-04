Oscars 2021 : Brad Pitt, Zendaya, Halle Berry... Le retour des tapis rouge

Alice Doyard et Anthony Giacchino pour "Colette" Crédits : POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP |

publié le 26/04/2021

Hollywood n'a pas opté pour une cérémonie 100% virtuelle et les photographes ont eu le plaisir de retrouver les stars sur le tapis rouge... ou plutôt les tapis rouges puisque les Oscars se sont délocalisés dans plusieurs pays, pandémie oblige. Lumière tamisée, comité restreint, les invités, sans masque, attablés dans des alcôves, le musicien Questlove aux platines, le coronavirus a forcé l'Académie à s'adapter pour donner un semblant de normalité à l'événement. Privée de présentateur officiel pour la troisième année d'affilée, et donc de l'essentiel de ses traits d'humour forcés ou de ses éclats de voix, la soirée a été feutrée, un peu plombée par un an de pandémie.



La soirée a été marquée par les victoires successives et attendues des trois favoris : Nomadland, The Father et Minari. Nomadland a confirmé son statut de grand favori des Oscars en remportant la récompense suprême du meilleur long-métrage tandis que sa réalisatrice Chloé Zhao est devenue la première cinéaste non blanche à remporter le prix du meilleur réalisateur. Anthony Hopkins, qui dormait pendant la cérémonie, a créé la surprise en raflant la statuette du meilleur acteur pour son rôle de vieillard sombrant dans la démence dans The Father, film de l'auteur français Florian Zeller récompensé par l'Oscar du meilleur scénario adapté.

Après des années de controverse sur la composition de l'Académie des Oscars, jugée trop blanche et trop masculine pour représenter l'ensemble de la société, deux acteurs de couleur ont été récompensés : le Britannique Daniel Kaluuya, 32 ans, pour Judas and the Black Messiah, et la septuagénaire sud-coréenne Youn Yuh-jung pour Minari. Huitième échec par contre pour Glenn Close qui n'a pour autant pas perdu son sens de l'humour.