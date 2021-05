publié le 31/05/2021 à 11:22

C'est une légende de la musique des années 60 et 70 qui disparaît. B.J. Thomas est décédé à 78 ans le 29 mai dernier à son domicile au Texas, des suites d'un cancer du poumon, rapporte le New York Times.

B.J. Thomas se fait d'abord connaître en 1966 avec la reprise de I'm so lonesome I could cry du chanteur country Hank Williams et deux ans plus tard avec Hooked on a feeling que certains et certaines ont pu (re)découvrir dans le film Les Gardiens de la Galaxie de Marvel. Mais, c'est véritablement en 1969 que B.J. Thomas cartonne avec Raindrops keep fallin' on my head, musique originale de Butch Cassidy et le Kid réalisé par George Roy Hill. Il décroche ainsi l'Oscar de la Meilleure chanson originale et entre dans l'histoire de la musique.

À partir des années 70, B.J. Thomas tombe dans la dépendance de drogues et d'alcool. Une fois "clean" dans le milieu des années 70, il chante du gospel et du country et enchaîne plusieurs succès et est récompensé de 5 Grammy Awards. B.J. Thomas s'est tourné vers le gospel après sa conversion en tant que chrétien évangélique.

"Peu d'artistes ont laissé une trace plus mémorable sur le paysage musical américain que B.J. Thomas. Avec sa voix soyeuse et riche, et son sens infaillible de la chanson, la vaste carrière de Thomas a embrassé plusieurs styles, dont la country, la pop, et le gospel", ont déclaré ses gents sur son site officiel.

> Raindrops Keep Falling on my Head