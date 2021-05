publié le 27/05/2021 à 17:12

Brad Pitt a obtenu la garde conjointe de ses six enfants, dans la bataille juridique contre son ex-femme Angelina Jolie. Le média américain Page Six a rapporté la nouvelle mercredi 26 mai, après des mois de rebondissements.



Une source proche du dossier a précisé à Page Six, qu'il s'agit "d'une décision provisoire" et qu'Angelina Jolie "va poursuivre son combat juridique". Le juge privé John Ouderkirk, engagé par l'ancien couple d'Hollywood, a pris sa décision "après avoir entendu les témoignages pendant des mois de témoins, des services à la protection de l'enfance, qui avaient interrogé les enfants du couple et leurs proches", détaille encore le média américain. "Brad voulait passer plus de temps avec ses enfants et Angelina a tout fait pour que cela ne se produise pas", poursuit la source proche du dossier.

Associated Press rapportait le 24 mai qu'Angelina Jolie était mécontente de la décision du juge, qui a refusé d'entendre les témoignages de ses six enfants, qui auraient pu changer l'affaire. "Le juge Ouderkirk a privé Mme Jolie d’un procès équitable, en excluant à tort les preuves relatives à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants, preuves essentielles à la présentation de son dossier", peut-on lire dans le communiqué relayé.

"La garde conjointe n’est pas le problème auquel Angelina s’oppose, il y avait d’autres sujets de préoccupation, mais la procédure judiciaire est close et scellée", indique encore la source à Page Six.