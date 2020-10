Brad Pitt et Nicole Poturalski se sont séparés

publié le 30/10/2020 à 17:30

Le cœur de Brad Pitt est de nouveau à prendre. Comme le rapporte le média américain Page Six, l'acteur oscarisé pour son rôle dans Once Upon A Time...In Hollywood s'est séparé de la mannequin allemande Nicole Poturalski.

Brad Pitt et Nicole Poturalski qui avaient été aperçus ensemble pendant l'été 2020 sont bel et bien séparés, selon une source anonyme qui précise à Page Six : "Ça n'a jamais été sérieux et cela devait casser à un moment". Plus encore, le média précise qu'il a été informé que la rupture a eu lieu "il y a un moment".

Cette relation entre Brad Pitt et Nicole Poturalski a fait les gros titres de la presse spécialisée, notamment parce que cette dernière est dans une union libre avec son époux, le restaurateur Roland Mary. Le couple serait "ouvert" et ne verrait pas de difficultés à entretenir des relations avec des personnes extérieures à leur mariage. "Il n'est pas intéressé par la négativité ou la jalousie", aurait déclaré un ami du restaurateur sous couvert d'anonymat au tabloïd le Daily Mail, il y a quelques mois.