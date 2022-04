Présidentielle 2022 : pourquoi l’Élysée a eu longtemps mauvaise réputation

Bien avant de devenir le palais présidentiel, l'Élysée a eu plusieurs vies dont certaines assez sulfureuses et pour le moins très éloignées de l’image qu’on se fait aujourd’hui de la fonction suprême.

Inauguré en 1720, ce n’est qu’en 1848 qu’un président de la République l'habite, en l’occurrence le neveu de l’Empereur, Louis-Napoléon Bonaparte, tout premier président de la République élu au suffrage universel. Mais avant cela cet hôtel particulier situé au 55, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris a eu d’autres habitants et certains prestigieux comme celle qui fut la première à y vivre : Madame de Pompadour, favorite du roi Louis XV qui l’avait installée là-bas. Ce qui avait valu à l’Élysée le surnom élégant de "Maison de la Putain du Roi".

Il faut dire que les gens du quartier voyaient cette arrivée d’un mauvais œil tant elle était excentrique. Par exemple, un jour pour amuser la galerie, elle avait fait venir un bélier qui en voyant son reflet dans un miroir s’est mis à détaler, détruisant une pièce entière.

Plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, l’Élysée, faute de moyens pour l’entretenir, est loué à un couple qui le transforme en une sorte de parc d’attractions ou un jour d’une montgolfière au-dessus du Palais, on lâche un mouton en parachute. Il y a aussi "un rayon adultes", puisqu’en payant, on peut aller batifoler avec des filles de joie dans les chambres. On comprend mieux pourquoi le Général de Gaulle, a tenté à une époque de déménager la résidence présidentielle au Château de Vincennes, mais ça coutait trop cher.

