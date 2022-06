Louis de Funès : pourquoi "L'Avare" n'était pas un rôle de composition pour l'acteur

Louis de Funès a interprété Harpagon, le personnage de Molière, au cinéma. Un rôle qui lui allait comme un gant, car il était lui-même près de ses sous et c’est un euphémisme. La faute à une enfance marquée par la ruine de son père, ex-avocat qui s’était improvisé diamantaire et avait du coup abandonné toute sa famille pour fuir au Venezuela.

La faute aussi à une vie longtemps très modeste puisque le héros du Le Gendarme de Saint-Tropez n’a connu la gloire et la fortune qui va avec qu’après 50 ans, c’est pour ça qu’il refusait de prendre des pourcentages sur les entrées de ses films. Il voulait juste du cash et ne commençait pas un tournage avant que l’argent ne soit sur son compte. En parallèle, Louis de Funès vivait sans excès, toujours à la recherche du moyen de faire des économies, héritage de ses années de galère.

Par exemple, il avait trouvé une astuce pour économiser le taxi. Quand il en prenait un, et ça lui arrivait très souvent, le chauffeur le reconnaissait toujours. Ainsi, Louis de Funès ne payait pas sa course en liquide, mais en chèque. Lui qui surveillait ses comptes, avait fini par remarquer que les chauffeurs n’encaissaient quasiment jamais les chèques, comme ce n’était pas des sommes significatives, ils préféraient les garder en guise d’autographe et de souvenir d’avoir transporté le Don Salluste de La Folie des Grandeurs.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

