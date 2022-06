Notre-Dame de Paris : pourquoi Quasimodo a sans doute vraiment existé

Quasimodo, le Bossu de Notre-Dame, est le héros du roman de Victor Hugo et du dessin animé de Walt Disney. Le personnage de ce sonneur de cloche au physique ingrat amoureux fou de la belle gitane Esmeralda, Victor Hugo l’a sans doute rencontré en vrai avant d’écrire son chef-d’œuvre car il y avait bien un Bossu à Notre-Dame.

C’est ce qu’on a découvert par hasard en 1999 dans les mémoires d’Henry Sibson, un sculpteur anglais qui a participé à la rénovation de Notre-Dame de Paris dans les années 1820. Ce Britannique avait été embauché sur le chantier de l’île de la Cité et il raconte qu’il y avait croisé un autre sculpteur qui n’aimait pas trop se mélanger aux autres tailleurs de pierre. Outre le fait qu’il était solitaire, il avait surtout une particularité physique qui lui avait valu le surnom de "Monsieur le Bossu".

Et comme Victor Hugo vivait alors à Saint-Germain des Prés et a fréquenté le chantier de la cathédrale, il est très probable qu’il y ait croisé celui qui a inspiré Quasimodo. On est vers 1820 et l'auteur a commencé à écrire son œuvre en 1828 pour le publier 3 ans plus tard.

Plus encore, Henry Sibson raconte dans ses mémoires qu'il a travaillé ce fameux Bossu sur un chantier à Dreux, pile à l’époque où Victor Hugo s’y était rendu pour demander la main de sa première épouse, Adèle. Avec Henry Sibson et le Bossu se trouvait un autre sculpteur, présent lui aussi lors de la rénovation de Notre-Dame de Paris. Son nom ? Trajan. Et il se trouve que le premier nom du héros des Misérables, ce n’était pas Jean Valjean, mais Jean Tréjean…Tréjean, Trajan, c’est trop proche pour être une coïncidence non ?

