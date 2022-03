Looney Toons : pourquoi le dessin animé "Bip Bip" est tiré d’une histoire vraie

Vous connaissez tous Bip Bip, cet oiseau supersonique qui court dans le désert en criant "Bip Bip !" pour échapper au Coyote qui élabore toutes sortes de stratégies pour l’attraper et le manger. Dans la réalité, c’est vraiment ce qui se passe, mais de la façon aussi délirante que dans l’univers des Looney Tunes, mais quand même.

Déjà Bip Bip existe vraiment, son espèce s’appelle le Géocoucou de Californie, nom original américain Greater Roadrunner, Roadrunner étant comme par hasard le nom de Bip Bip dans la V.O. Cet oiseau, plus petit que dans le cartoon, 30 centimètres de haut environ, vit dans le désert comme Bip Bip, a une longue et une crête comme Bip Bip et a la particularité de préférer courir plutôt que de vol, comme Bip Bip.

Et en vrai, il est capable d’atteindre une pointe de vitesse à plus de 40 km/h. Pour vous donner un ordre d’idée, Usain Bolt, l’homme le plus rapide au monde, c’est une vitesse max de 43 km/h.

Et il lui faut bien ça car en vrai aussi le Géocoucou de Californie est une des proies favorites des faucons, des ratons laveurs et évidemment des coyotes. Sauf que dans la réalité, ça ne se termine par toujours aussi bien que dans le dessin animé. Et pour cause, dans la réalité, le coyote court plus vite que Bip Bip : 70 km/h en vitesse de pointe, de quoi rattraper tranquillement l’oiseau sprinteur avant de réaliser le fantasme de celui du dessin animé : l’attraper !

