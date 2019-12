publié le 06/12/2019 à 13:00

Aujourd’hui Frédéric Mitterrand est l'invité de Stéphane Bern et à travers lui, ce sont deux illustres figures de l’Histoire qui font leur entrée dans le studio d'"A la bonne heure !" : Napoléon III et Victor Hugo ! L'ancien ministre de la Culture de Nicolas Sarkozy consacre un livre passionnant à ces deux hommes : Napoléon III et Victor Hugo, le duel, disponible depuis le 14 novembre aux éditions XO.

Dans cet ouvrage, Frédéric Mitterrand revient sur l’origine de l’animosité, de la haine même, que se vouèrent l'écrivain et l'Empereur pendant plus de 20 ans, ce « combat intellectuel » qui poussa Victor Hugo à l’exil, mais surtout, il insiste, et c’est l’un des grands intérêts du livre, sur le fait qu’ils n’ont pas toujours été ennemis justement ! Avant le coup d'Etat du 2 décembre 1851, les contacts entre les deux hommes sont fréquents, ils sont tous deux très soucieux de la "question sociale" et du sort des pauvres gens... mais la fin brutal de la Seconde République sépare irrémédiablement Hugo et Napoléon III et de ce duel, seul l'auteur des Misérables sortira vainqueur.

« Victor Hugo, le héros du romantisme, contre Napoléon III, le héros romanesque. Leur duel domine l’histoire du XIXe siècle, mais il se prolonge jusqu’à aujourd’hui, car c’est celui de la pensée et du pouvoir. »

L'arrière arrière arrière petit fils de Victor Hugo, restaurateur à New York.



Dimitri Casali, historien, auteur de Paris Napoléon(s) – Guide du Paris des deux Empereurs (éditions Télémaque)

