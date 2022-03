Pourquoi certains Suisses veulent absolument changer de sexe à l'état civil

Si vous ne suivez pas l’actualité helvète de près, sachez que depuis le 1er janvier 2022, la Suisse a décidé de simplifier les formalités pour changer officiellement de sexe. Il n'y a plus besoin de présenter un dossier médical et de devoir prouver sa bonne foi devant un tribunal.

Il suffit maintenant d'un simple formulaire, d'un entretien de 10 minutes pour vérifier votre sincérité, de payer 75 francs suisses, environ 72 euros, et en deux semaines, le temps de faire les papiers avec votre nouvelle identité et le genre que vous avez choisi, c’est réglé ! Mais, comme souvent, quand une nouvelle loi est mise en place, il y a toujours des petits malins pour essayer d’abuser le système et de tirer profit de cette loi en s’engouffrant dans ses failles.

C'est le cas d'un sexagénaire du canton de Lucerne qui a aussitôt entamé les démarches pour changer de sexe, mais absolument parce qu'il s'identifiait comme femme et qu'il souhaitait changer genre. En fait en Suisse, les hommes peuvent partir à la retraite à partir de 65 ans, et les femmes à partir de 64 ans. Donc ce gros malin a eu l’idée de devenir officiellement une femme juste pour pouvoir toucher sa retraite un an plus tôt !

Bien sûr, les officiers d’état civil qui l’ont questionné, avaient bien compris que ses motivations étaient suspectes. Mais, par peur d’être accusés de transphobie, ils ont fermé les yeux. Et ils ne sont pas au bout de leur peine, car après l’enfume de ce monsieur, certains jeunes Suisses commencent à vouloir changer de sexe le jour de leurs 18 ans pour échapper au service militaire, obligatoire pour les garçons, mais volontaire pour les filles.

