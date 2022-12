Pourquoi vous devriez vraiment boire du café même si vous n'aimez pas ça ?

C’est sans doute déjà votre cas puisque 8 Français sur 10 en consomment, particulièrement les Nordistes qui sont les rois du "kawa" avec en moyenne 4 tasses par jour. Et ils font bien car le café, selon une étude anglaise, c’est très très bon pour la santé.

C'est ce qu' a montré une étude à grande échelle menée sur un demi-million de Britanniques. On les a divisés en plusieurs groupes : de ceux qui ne buvaient pas de café à ceux qui en consommait plus de cinq tasses quotidiennes. Et on a ensuite comparé les données médicales et l’état de santé des personnes composant les différents groupes.

Et le résultat de cette analyse poussée, c’est que boire 2 à 3 tasses de café par jour, c’est une très bonne idée. Ça devrait même être obligatoire, car il ressort que les gens qui en consomment cette quantité avaient une probabilité de risque de décès largement inférieure à ceux qui ne boivent jamais de café : 27% de risques en moins pour les buveurs de café moulu. Et ce n’est pas tout : 20% de risques en moins d’être victime d’une maladie cardio-vasculaire.

Des bienfaits avérés qui viennent s’ajouter à une autre étude qui avait démontré que le café limitait les risques de maladies du système digestif. Si le café est si bon pour la santé, les scientifiques expliquent qu’en plus de la caféine, il contient une centaine d’autres composants dont des anti-oxydants, du magnésium. Petite précision : c’est celui moulu qui le plus de vertus, le décaféiné et l’instantané aussi mais moins.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

