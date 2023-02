Pourquoi ne pas se doucher peut vous rendre milliardaire ?

Pour cela, il ne suffit pas d’arrêter de se laver. Il faut aussi être un génie visionnaire de l’informatique, car c’est exactement ce qui est arrivé au créateur de Apple, Steve Jobs.

À la base avant d’être un geek, Steve Jobs était un hippie. Il était végétarien avant que ce soit à la mode, capable pour se purifier de se faire une semaine entière à se nourrir uniquement de carottes. Il adorait également les pommes, ce qui en plus de celle de Newton, l’inspirera pour trouver le logo d’Apple.

Sauf qu’il avait des croyances un peu étranges à propos de son régime alimentaire : il était persuadé que de ne manger que des fruits et des légumes avait pour effet d’éliminer ses odeurs corporelles. Donc, il ne se lavait pas. C’est pour ça que son premier employeur, Atari, le faisait bosser de nuit, cela évitait de le mettre au contact avec d’autres gens qui l’auraient mal vécu au niveau nasal. Mais paradoxalement, cette hygiène un peu limite a sans doute été déterminante dans sa réussite.

Le jour où Steve Jobs a voulu vendre les droits de son Apple II, son tout premier ordinateur personnel à Atari, il est invité à se présenter dans le bureau du big boss Joe Keenan. Il s’installe à la cool, un peu trop au goût du PDG d’Atari qui lui dit alors sèchement : "Enlevez vos pieds de mon bureau, sortez d’ici, vous puez. Et on n’achètera pas votre produit". À cause d’une simple douche, Atari est passé à côté de l’affaire du siècle et Steve Jobs a gardé les droits de son ordinateur, ce qui lui a permis au final de devenir milliardaire en créant Apple.

