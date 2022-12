Pourquoi l'eau de mer est bleue, mais celle dans notre verre transparente ?

C’est vrai et c’est d’ailleurs ce qui donne sa couleur à notre Terre quand on la voit de l’espace, l’eau des océans est bleue. Pourtant si vous trempez un verre d’eau et le ressortez, là elle sera transparente…Ce n’est pas un tour de magie, c’est tout simplement que l’eau de la mer nous apparaît bleue, alors qu’en fait, elle ne l’est pas.

Alors vous allez me dire : "Si on la voit bleu, l’eau de l’océan, c’est parce qu’elle reflète la couleur du ciel !". C’est en partie vrai mais en minuscule partie, car la vraie explication vient d’ailleurs. Elle est liée à la façon dont les molécules d’eau absorbent la lumière, celle du soleil est composée de plusieurs longueurs d’onde. Réunies ensemble, elle constitue ce qu’on appelle le spectre des couleurs visibles. Les ondes les plus longues comme le jaune, l'orange, le rouge traversent les molécules d’eau et sont absorbées, mais pas les ondes plus courtes.

Et le bleu en fait partie. Résultat, il se réfléchit sur ces molécules d’eau comme dans un miroir, ce qui a pour effet de les renvoyer dans nos yeux. Il faut cependant, pour que ce soit véritablement visible une grosse quantité d’eau. Le verre d’eau, lui, n’est pas suffisant. Et si évidemment l’eau de mer charrie des algues, de la vase ou des sédiments, leur couleur prend le dessus, ce qui explique qu’elle soit parfois brunâtre ou verte.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

