D'où vient l'expression "mettre les points sur les i" ?

C'est ce qu’on fait quand on veut mettre les choses au clair et éviter toute forme de confusion possible. Si c’est une expression au sens figuré, son origine, elle est au sens propre et ça nous ramène au XIe siècle quand les moines copistes ont la tâche, comme leur nom l’indique, de recopier à la main les manuscrits pour la population capable de lire.

À l’époque, il n'y avait pas de photocopieuse, ni même encore d’imprimerie. Ces ecclésiastiques passaient donc leurs journées à écrire. Ils utilisaient alors l’écriture gothique, une écriture serrée et abrégée choisie non par pour des raisons esthétiques mais tout simplement parce qu’elle permettait d’économiser le parchemin. À base de peau de mouton, de chèvre ou de veau, il coûtait la peau mais des fesses.

Sauf que cette écriture gothique a fini par poser problème, car elle était assez illisible et pas mal de lettres se confondaient avec d’autres, notamment le "i". On l’écrivait alors sous la forme d’un simple trait vertical, donc on pouvait le prendre aisément pour un "l". Et deux "i" côte à côte, ça se faisait dans le français d’alors, ça pouvait ressembler à un "u". Bref un enfer.

C’est pour ça que pour le distinguer, les moines copistes décidèrent de mettre une marque au-dessus de lui et ils choisirent le point. Ce qui permit dès lors de clarifier la lecture. Eux aussi en mettant les points sur les "i" avaient vis-à-vis des lecteurs mis les points sur les "i" et même les points sur les "j" puisque cette lettre reçut le même traitement.

