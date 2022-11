Coupe du monde : pourquoi la France a-t-elle joué un match en vert et blanc en 1978 ?

Incroyable mais vrai, les Bleus se sont retrouvés un jour à jouer un match en vert et blanc ! Alors que les couleurs de l'Équipe de France, c'est bleu à la maison et blanc à l’extérieur. Le blanc, couleur d’ailleurs prévue le 10 juin 1978 pour jouer contre la Hongrie, dernier match de poule du Mondial en Argentine.

Sauf que là problème numéro un. À l’échauffement, les deux équipes se pointent en maillot blanc. Impossible de jouer le match comme ça. En fait, l’intendant de l'Équipe de France s'est trompé. Pas grave, l'arbitre demande aux Français de mettre leur maillot bleu.

Sauf que là problème numéro deux… Comme la France est déjà éliminée, les maillots bleus sont dans les valises à l’hôtel. À 400 km du stade. Les Hongrois proposent de prêter leur autre maillot qui est rouge. Sauf que là problème numéro trois.

Le gardien de but hongrois porte déjà un haut rouge et refuse de le changer. Il faut donc trouver en urgence des maillots de n'importe quelle couleur. Des motards partent à leur recherche. 30 minutes plus tard, ils reviennent avec les maillots vert et blanc prêtés par une équipe locale, le Club Atlético Kimberley, de Mar del Plata.

Un petit club de pêcheurs qui a porté chance aux Bleus de Michel Hidalgo puisqu’ils ont mis la balle trois fois au fond des filets et remporté 3-1 ce match désormais historique.

