Pourquoi nos sourcils sont bien plus utiles qu'on ne le croit ?

Parce qu’autant les yeux, il n’y a pas débat, ce sont des organes essentiels. Les cils aussi sont importants, on le sait, ils protègent les yeux de la poussière, du sable et toutes les petites particules. Quid des sourcils ? Pourtant, ils ont un rôle essentiel pour plein de raisons.

Eux aussi ont un rôle protecteur pour les yeux. Ils forment deux barrières de poils et font barrage à la sueur de notre front et agissent comme des gouttières. Ils font aussi office de coussinets pour protéger nos arcades sourcilières proéminentes en cas de choc.

Mais leur plus grand rôle est social. Ça peut sembler assez fou, mais ils ont un rôle essentiel dans la reconnaissance faciale. Vous vous êtes déjà vus ou imaginés sans sourcils ? Cela change totalement la perception d’un visage et cela a été prouvé. Des chercheurs américains ont présenté à des sujets des photos d’une cinquantaine de célébrités. Sur certaines photos, les yeux étaient masqués, sur d’autres les sourcils étaient effacés. Étonnamment, les gens avaient plus de mal à reconnaître les visages sans sourcils que ceux sans yeux.

L’absence de sourcils perturbe le cerveau, d’autant plus que par leurs mouvements, ils accentuent les expressions du visage. Par exemple quand on les hausse, ils ont un rôle essentiel dans la communication, ils expriment la curiosité, le scepticisme et d’autres sentiments. Les anthropologues pensent même que c’est grâce à eux que l’Homo sapiens a pu développer sa sociabilité, ses échanges alors que le langage n’existait pas. Ce qui lui a permis de survivre et ainsi à nous d’exister aujourd’hui.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info