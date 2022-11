États-Unis : comment un raton laveur s'est retrouvé à la Maison-Blanche ?

Ça se passe en novembre 1926, juste avant la fête de Thanksgiving, célébrée le dernier jeudi du mois de novembre aux États-Unis. On y mange la fameuse dinde et la tradition veut que le président américain en gracie une. Sauf que cette année-là, ce n’est pas une dinde que le président Calvin Coolidge va recevoir mais un raton laveur.



C’est une certaine Vinnie Joyce, fervente admiratrice du président, qui lui envoie un raton laveur vivant. À l’époque, ce petit animal est "un incontournable de la gastronomie américaine". Manger du raton laveur ne choque personne à l’époque. Mais ce n’est pas au goût du président Coolidge. Plutôt que de renvoyer la bête dans le Mississippi il décide de l’adopter avec sa femme Grace.

Le raton laveur est baptisé Rebecca et devient la mascotte de la Maison-Blanche. Les Coolidge lui font construire une petite cabane et un enclos dans les jardins. Le raton laveur a la belle vie, il se baigne dans la baignoire présidentielle, joue avec le savon. Et la première dame l’emmène partout, en la tenant au bout d’une laisse. Bon ça Rebecca aimait moins et filait des coups de griffes à ceux qui l'approchaient.

Mais les meilleures choses ont une fin. La fin du mandat du président Coolidge arrive en 1929. Sa femme et lui décident de ne pas l’emmener avec eux. Ils pensent que le raton laveur sera plus heureux au zoo de Washington avec ses congénères. Très mauvaise idée : Rebecca tombe malade et elle meurt peu de temps après.

Depuis il n’y a pas eu d’autres ratons laveurs à Washington. Juste un opossum, Billy Possum, que le président Hoover avait adopté et qui vivait dans l’enclos du raton laveur des Coolidge.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info