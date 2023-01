Pourquoi quand notre ventre gargouille, ça ne veut pas dire qu’on a faim ?

On a tendance à penser le contraire, à croire que quand notre ventre se met à faire des bruits bizarres - ce qui peut donner lieu à des moments très gênants quand c’est devant vos collègues ou votre partenaire - c’est parce qu’on est affamé. En réalité, pas vraiment, même si le fait d’avoir le ventre vide, au sens propre, a à voir avec ces borborygmes dérangeants.

Cette réaction très sonore, c’est parce que vous êtes en train de digérer ce que vous avez mangé. Et c’est tout à fait normal que votre ventre gargouille quand il digère. C’est votre tube digestif qui déclenche des contractions musculaires pour faire descendre la nourriture que vous avez mangée vers la sortie, si vous voyez ce que je veux dire. La nourriture et la salive se mélangent alors avec d’autres substances, comme le suc gastrique, et c’est là que se forment des poches de gaz et d’air.

Et quand votre intestin se contracte, ces poches sont écrasées, un peu comme quand vous éclatez du papier bulle. Et même conséquence : ça fait du bruit, c’est ça qui donne les gargouillements ! Notre ventre fait ces bruits régulièrement, généralement toutes les 10-20 minutes jusqu’à ce qu’on mange. Et plus notre ventre est vide, plus on les entend fort car il fait caisse de résonance. La solution pour que notre ventre ne gargouille plus et reste silencieux, ce serait d’avoir notre estomac tout le temps plein. Ce qui serait meilleur pour les oreilles des autres, mais beaucoup moins bon pour notre santé !

