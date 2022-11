Pourquoi les trous dans un golf font tous la même taille ?

Si vous avez l’occasion d’aller sur un parcours de golf avec un mètre enrouleur, vous pourrez mesurer chacun des 18 trous et vous tomberez invariablement sur la même taille : 10,8 centimètres de diamètre pour 10,16 centimètres de profondeur et c’est comme ça depuis 1891.

Si l’origine du golf remonte au milieu du XVe siècle en Écosse, c’est en 1754 que ses premières règles officielles sont gravées dans le marbre. 13 en tout mais aucune, bizarrement, ne mentionne la taille du trou où envoyer la balle. Alors pendant 2 siècles, d’un parcours à l’autre, ces trous creusés à la pelle et affinés au couteau vont avoir des dimensions assez variables. Mais avec l’arrivée des premiers joueurs professionnels et des grands golfs privés, on décide de calibrer ces trous une bonne fois pour toutes. Et la taille qui va devenir standard va se décider complètement par hasard.

Pour creuser des trous précis et identiques sur tout le parcours du Royal Musselburgh Golf Club à l’est de Glasgow, on décide de faire appel à Robert Gray, un carotteur, un ouvrier spécialisé donc dans les trous. On lui demande d’en faire 18 exactement pareils. Pour y parvenir, il a alors une idée. Il récupère un vieux morceau de gouttière qui trainait par là et fait les trous avec. Il enfonce entièrement dans le green les 10,16 centimètres de ce bout de métal dont le diamètre était de 10,8 centimètres.

Sans le savoir, il vient de donner sa taille définitive aux trous où, depuis, les golfeurs essayent de rentrer leur petite balle blanche en tapant le moins de coups possible. Dernière chose, si ces trous vont semblent trop petits, allez donc jouer au Reynolds Plantation aux États-Unis. Là-bas pour faciliter la vie des joueurs, on a fait un parcours où les trous ont la taille d’une pizza.

