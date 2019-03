publié le 02/03/2019 à 11:15

Les sourcils structurent le visage et définissent le regard. Pour ces éléments primordiaux du visage, l'univers de l'esthétique leur réserve un soin particulier. Cette année, deux techniques ont la cote : le microblading et l'épilation 3D.



Le microblading est une technique de maquillage semi-permanent qui permet de restructurer le sourcil. L'esthéticienne commence par équilibrer l'ensemble : après le crayon qui redessine chacun des poils, c'est au tour de la pigmentation par aiguilles à l'aide du microblade composé de 18 nano-aiguilles.

L'objectif : redessiner chaque poil manquant dans leur sens de pousse. "C'est la technique de pigmentation la plus naturelle qui existe aujourd'hui", explique Élodie Raheria, fondatrice de l'institut See My Cils. "Ça n'a rien à voir avec les anciennes techniques de maquillage permanent qui restaient des années, le microblading va s'éclaircir". Une retouche est nécessaire 3 semaines plus tard. Il faut compter 530 euros les deux séances pour un effet naturel garanti pendant 1 an.

Si les sourcils sont parfois asymétriques, il existe une autre solution pour ceux qui n'osent pas la pigmentation : l'épilation 3D. En plus des contours, l'esthéticienne prend aussi en compte l'intérieur de la ligne du sourcil, afin de rééquilibrer l'intensité, à la manière du travail des pixels en photo. Ici, il faudra compter au moins 75 euros pour une séance qui garantit des sourcils épais, mais dessinés.