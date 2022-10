Pourquoi les pandas sont noir et blanc ?

Cette raison n’a rien à voir avec la légende tibétaine selon laquelle, à l’origine, les pandas étaient blancs. Et puis, un jour, une bergère sacrifia sa vie pour arracher un bébé panda des griffes d’un léopard des neiges. Touchés par ce geste, les pandas célébrèrent sa mort en passant leurs pattes dans des cendres comme le veut un rite funéraire. Emus, ils se mirent à pleurer et essuyèrent leurs larmes avec leurs pattes noires, créant ses tâches autour de leurs yeux.

C'est une jolie histoire, mais la réalité est toute autre. En fait, ce pelage noir et blanc est simplement un camouflage. Le blanc sur son dos, son ventre et son museau permet au panda de se déplacer dans des zones enneigées sans se faire remarquer. Et le noir de ses oreilles, ses pattes et ses épaules l’aident à se dissimuler dans la forêt.

À l’origine, cette discrétion servait au panda à chasser et à approcher ses proies car à la base, le panda était un animal carnivore. Et puis, sans doute, parce que sa corpulence et sa lenteur étaient un handicap, il a basculé vers une nourriture végétarienne plus facile à se procurer, à savoir le bambou. Le problème, c’est qu’à cause de cette alimentation végétale beaucoup moins calorique que la viande, le panda n’arrive pas à accumuler suffisamment de graisses pour hiberner comme les autres ours. Il est donc obligé de parcourir de longues distances à la recherche de son précieux bambou.

Et là, ce camouflage noir et blanc lui permet d’éviter de se faire embêter par d’autres fauves comme les tigres. En effet, il a été prouvé que les oreilles noires envoient le signal aux autres animaux que le panda est féroce, dissuasif. Quant aux taches noires des yeux, là ça n’a rien à voir. Étant donné qu’elles sont différentes d’un panda à l’autre, elles leur permettraient tout simplement de se reconnaître entre eux.

