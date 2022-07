Le plus vieux panda en captivité est mort à Hong Kong

Le panda An An, en 2020

Il avait 35 ans et vivait au zoo d'Hong Kong. An An était le plus vieux panda en captivité du monde. À l'état sauvage, les pandas géants vivent entre 14 et 20 ans. Selon le zoo Ocean Park, en équivalence humaine, An An avait 105 ans.

Depuis le décès de sa compagne, Jia Jia (38 ans) en 2016, il menait une vie solitaire. Quand sa santé s'est dégradée ces dernières semaines, ses soigneurs ont pris la lourde décision de l'euthanasier jeudi 21 juillet. Depuis plusieurs jours, son activité physique et son appétit avaient fortement diminué.

An An et Jia Jia avaient été offerts à Hong Kong par Pékin pour célébrer le deuxième anniversaire de la rétrocession de la ville par la Grande-Bretagne en 1999. Le chef de l'exécutif de la ville de l'époque, Tung Chee-hwa, avait déclaré que leurs noms inciteraient Hong Kong à être stable (An) et performante (Jia). Le panda géant était toujours très apprécié de l'exécutif. En effet, lorsque la nouvelle du manque d'appétit d'An An a été annoncée la semaine dernière, le chef de l'exécutif actuel, John Lee, a appelé Ocean Park pour exprimer son inquiétude.

Ses 35 ans avaient été fêtés comme il se doit, bien que seul, avec un gâteau glacé aux fruits et au bambou, entouré de plusieurs cartes d'anniversaire faites à la main par le personnel du parc.

Pour rappel, les pandas géants sont classés comme espèce "vulnérable" par le WWF. Seuls 1.864 individus vivent à l'état sauvage et ils ont beaucoup de difficultés à se reproduire, en particulier en captivité.

