James Bond : pourquoi Sean Connery n’a pas été le premier acteur à jouer 007 ?

Sean Connery dans "James Bond et le Dr No"

Si tout le monde est persuadé que l’Écossais fut le premier à endosser le smoking de 007 en 1962 dans James Bond contre Docteur No, en fait il fut le deuxième. En effet; 8 ans plus tôt un autre acteur avait déjà interprété l’espion au service secret de sa Majesté.

Pourtant si vous regardez la liste officielle des films, vous constaterez que Dr No est le tout premier Bond. Alors comment est-ce possible ? Il faut remonter à l’origine de 007. Lorsqu’en 1953, Ian Fleming publie sa première aventure, Casino Royale, c’est loin d’être un triomphe, avec à peine 8.000 exemplaires vendus en un an.

Autant vous dire que les producteurs de cinéma ne se jettent pas dessus pour le porter sur grand écran, mais la télévision, si. En 1954, la chaine américaine CBS lance une série de téléfilms appelée Climax !, toujours inédite en France même si des stars comme Steve Mc Queen ou Charlton Heston y ont participé. Et le troisième épisode, c’est Casino Royale ! Et comme ça se passe aux États-Unis, James Bond est rebaptisé Jimmy Bond et interprété par un comédien américain, un certain Barry Nelson, 37 ans à l’époque, 8 ans donc avant Sean Connery.

C'est une expérience sans lendemain jusqu’en 1961 quand le président américain John Fitzgerald Kennedy révèle dans une interview que Bons baisers de Russie, autre aventure de 007, est un de ses 10 romans préférés. La notoriété de James Bond explose d’un coup. Un an plus tard, là c’est donc au cinéma que le monde entier découvre James Bond sous les traits de Sean Connery. Barry Nelson, lui, a continué une carrière moins royale que le casino avec des seconds rôles dans des séries comme Magnum, Dallas ou Arabesque. Tout le monde a oublié qu’il a été le tout premier James Bond, sauf le destin, car il est mort, le 7 avril 2007.

