James Bond : Sean Connery, Barry Nelson... Qui est le premier interprète de 007 ?

Tous les week-ends, Florian Gazan rend hommage aux pionniers, ceux qui furent à jamais les premiers. L’espion british est né en 1953 dans les librairies avec le tout premier roman signé Ian Fleming, Casino Royale, dont les ventes, elles, ne le furent pas royales puisque seulement 8.000 exemplaires furent vendus en un an. Ceci explique sans doute pourquoi les producteurs de cinéma ne se jetèrent pas dessus pour l’adapter sur grand écran.

Ce qui sera le cas finalement en 1962 avec James Bond contre Docteur No où 007 est incarné par Sean Connery. C’est d’ailleurs amusant au passage, quand on connait la détestation entre England et Scotland, de se dire que l’anglais le plus célèbre de la planète a été interprété en premier par un Écossais. Enfin en premier, comme dirait le docteur : No !

Sean Connery n’est pas le 1er acteur à avoir interprété James Bond. Le tout premier, c’était en 1954, un an après la sortie de Casino Royale. La chaîne américaine CBS vient de lancer une série de téléfilms appelée Climax !, inédite en France, dans laquelle apparaîtront des acteurs comme Charlton Heston ou Steve McQueen. Le 3ème épisode justement c’est l’adaptation du 1er roman d'Ian Fleming dans laquelle James Bond devient Jimmy Bond et n’est plus au service secret de sa majesté mais bosse pour la CIA.

Barry Nelson est le premier interprète de James Bond

Face à lui le méchant c’est le Chiffre qui est interprété par Peter Lorre, immense acteur autrichien resté célèbre pour son interprétation de "M le Maudit". Mais qui pour jouer le rôle de James, enfin Jimmy Bond ? Eh bien c’est un Américain qui est choisi, un certain Barry Nelson, 37 ans à l’époque. Ce comédien passé par Broadway avouera plus tard avoir joué 007 sans avoir lu le roman de Fleming. Et pour cause James Bond ne sera véritablement connu qu’à partir de 1961 et ce grâce au président John Fitzgerald Kennedy.

Mais, quel est le rapport entre JFK et 007 ?

Tout simplement dans une interview pour Life Magazine, le président avoue que Bons baisers de Russie est parmi ses 10 livres préférés. Un booster pour la notoriété de Bond aux USA et dans le monde. Ce que ne sera pas Casino Royale à la télé pour Barry Nelson qui va rester toute sa carrière cantonné à des seconds rôles, on le verra dans Shining de Kubrick où il interprète le patron de l’hôtel, mais surtout dans des séries comme Magnum, Dallas ou Arabesque.

Une filmographie bien moins clinquante que celle de ses successeurs dans le smoking de James Bond, Sean Connery, Roger Moore et en ce moment Daniel Craig. Mais pourtant, Barry Nelson restera à jamais le premier James Bond de l’histoire. Qui lui a fait un ultime clin d’œil puisqu’il est mort le 7 avril 2007.