Pourquoi a-t-on des courbatures après le sport ?

Les courbatures, ça fait mal et ça a vite fait de vous décourager de votre bonne résolution d’aller courir pour entretenir votre corps. Pendant longtemps, on a cru qu'ellles étaient liées à l’accumulation dans les muscles de l’acide lactique, une substance produite par le corps pendant l’effort et qui peut donner des sensations de brûlure.

En vérité, l’acide lactique est déjà éliminé quand on a des courbatures, un ou deux jours après l’effort. Ce qui cause les courbatures, ce sont de micro-fissures des fibres musculaires. Et quand il constate ça, le corps crée une petite inflammation autour. C’est un peu le réparateur du corps humain, qui intervient aussi vite que possible pour remettre d’aplomb notre organisme : c’est ça qui est douloureux.

Parfois, on n’a même pas besoin de ces micro-fissures pour avoir des courbatures, c’est notamment ce qu’il se passe quand on a la grippe. Là, c’est parce que le corps réagit au virus. Pour se défendre, il déclenche une sorte de réaction inflammatoire globale qui va aussi concerner un peu les muscles. On a donc l’inflammation qui fait mal, sans les micro-fissures liées au sport. Dans ce cas-là, vous n’aurez pas grand chose à faire, à part peut-être vous reposer et attendre que ça passe.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info