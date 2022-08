Pourquoi les chauves-souris s'appellent comme ça ?

Les chauves-souris ne sont pas des rongeurs, contrairement à ce que pourrait laisser penser leur nom, et encore moins des oiseaux même si ce sont des mammifères à part avec 1.400 espèces différentes.

Les chauves-souris sont ce qu’on appelle des chiroptères, du grec "chiro", la main, et "ptère", l’aile. Ce sont des mammifères volants, car les chauve-souris volent avec leurs mains. Leurs ailes, ce sont en fait leurs quatre doigts très allongés et reliés entre eux par une membrane, auxquels s’ajoute un tout petit pouce avec une griffe pour s’accrocher ou prendre appui. Mais si on leur a donné ce nom de chauve-souris, c’est en fait à cause d’une erreur de traduction

Dans l’Antiquité, et même encore au Moyen Âge, on était persuadé que cet animal était une sorte d’hybride entre une souris et une chouette vu qu’elle vole et vit surtout la nuit, d’où le nom que lui avaient donné les Romains : "cawa (chouette) sorix (souris)". Mais, des grammairiens du Moyen Âge se sont emmêlé les pinceaux au moment de traduire ce nom, ils ont confondu cawa et calva qui veut dire "chauve".

Une erreur qui ne semblait pas en être une pour eux, d’autant plus que certaines espèces de chauves-souris, celles qu’ils devaient connaître à l’époque, ont des poils très courts sur la tête et pas du tout sur les ailes. Voilà comment cet animal a toujours aujourd’hui un nom qui finalement n’a absolument rien à voir avec lui !

