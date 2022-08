C’est comme ça depuis presque 1.000 ans avant Jésus-Christ : en Inde, on vénère la vache, sa version indienne, celle qu’on appelle brahmane, un peu différente des nôtres, car elle a une bosse au-dessus de son garrot, héritage du zébu dont elle est la descendante.

Et si elle est sacrée, c’est évidemment par rapport à l’hindouisme, religion dans laquelle la vache est le symbole de la non-violence et de la bienveillance. On l’associe d’ailleurs à plusieurs divinités essentielles dont Krishna et Shiva qu’elle accompagnait.

Cette adoration bovine vient sans doute du fait que les premiers habitants de l’Inde furent des pasteurs, élevant des troupeaux. Donc évidemment ils vénéraient cette bête à cornes précieuse pour eux. Précieuse aussi dans la religion hindoue puisqu’elle fournit cinq choses sacrées : le lait et ses dérivés, le lait fermenté ainsi que le beurre. Mais aussi la bouse, qui une fois séchée, sert de combustible, et l’urine, aux vertus médicinales pour les Hindous.

Les vaches en Inde font "mâ"

D’ailleurs on considère que le mélange de ces 5 éléments purifie l’âme et le corps, c'est pourquoi on ne touche à la vache, la laitière. On l’appelle d’ailleurs aussi "aghnya" qui signifie "celle qu’on ne tue pas". On ne la mange pas en Inde, il est interdit de la frapper, de l’insulter, on doit la laisser faire ce qu’elle veut, y compris causer des bouchons quand elle se balade en liberté sur les routes et même les autoroutes !

Et quand on en croise une, on la touche avant de mettre la main sur son front, ça porte bonheur. D’ailleurs si nos vaches font "meuh", en Inde, elles font "mâ", ce qui dans différents dialectes du pays signifie "maman". Cette vénération va si loin qu’un historien de New Dehli ayant démontré qu’à une époque reculée, on mangeait de la vache en Inde, a reçu carrément des menaces de mort.

