Tanguy, Gavroche, Pipelette... Quand les prénoms deviennent des noms communs

Dimanche dernier, nous avons expliqué l’origine de l’expression “revenons à nos moutons”, et on a vu qu’elle venait d’une pièce de théâtre du Moyen Âge, La Farce de maître Pathelin. Mais, au-delà des expressions, il y a quantité de noms communs que nous utilisons tous les jours sans imaginer une seconde qu’ils nous viennent eux aussi d’œuvres de fiction.

Par exemple, si je vous dis que “ce bidasse qui se balade avec sa dulcinée est votre sosie”, certes, c’est une drôle d’idée, mais cette phrase a le mérite de comporter trois noms communs qui ont pour origine des noms propres.

Bidasse était le nom du personnage d’une chanson de comique troupier datant d’avant la Première Guerre mondiale, chanson dont on connaît mieux la reprise après-guerre par Fernandel : “Avec l’ami Bidasse, on n’se quitte jamais attendu qu’on est tous deux natifs d’Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais…”

C’est pas le bon gros rock qui fait vibrer Valérie Quintin, mais reconnaissez que ça déménage. D’ailleurs, cette chanson a eu un tel succès que de nom propre, bidasse est devenu un nom commun désignant un soldat, et a même donné lieu à une série de films devenus cultes : Les Bidasses en folie (vous vous souvenez des Charlots ?).

Dulcinée, sosie, pipelette...

La dulcinée vient elle aussi du nom propre d’un personnage de fiction : Dulcinée est la bien-aimée du Don Quichotte de Cervantes. Quant à Sosie, son origine est une pièce de théâtre de Plaute, un auteur latin, qui a été reprise par Molière sous le nom d’Amphitryon. Dans cette pièce, Mercure se fait passer pour l’esclave d’Amphitryon, qui s’appelle Sosie. Et comme Amphitryon organise un banquet, lui aussi est devenu un nom commun : l’amphitryon, c’est celui qui offre le dîner…C’est un peu littéraire, mais ça fait quand même deux noms communs issus d’une seule œuvre de fiction !

D’ailleurs quantité de personnages de Molière sont devenus des noms communs : si je dis “celui-là, c’est un Dom Juan”, tout le monde comprend que c’est un séducteur impénitent. Si on présente tel autre comme un harpagon, on est renvoyés à L’Avare, et si le troisième est un tartuffe, on fait référence à l’hypocrite de la pièce du même nom. 2022 est l’année Molière (c’est celle du 400e anniversaire de sa naissance), et la langue française lui doit bien ça !

Mais naturellement, il existe des exemples plus récents de ce phénomène.

Gavroche et les pipelettes

Tenez, quand on parle d’un petit gamin comme d’un gavroche, c’est le personnage des Misérables d’Hugo que l’on voit… Et c’est à la même époque à peu près que remonte le mot pipelette, qui désigne aujourd’hui une bavarde – ou un bavard, d’ailleurs. On peut dire "Quelle pipelette, ce Stéphane !" Eh bien, ce mot vient du nom d’un couple de concierges des Mystères de Paris, d’Eugène Sue : les Pipelet. Qui naturellement ont la langue bien pendue.

Et tenez, pour finir, on qualifie souvent désormais de tanguy ces jeunes adultes qui s’incrustent chez leurs parents. Comme c’est une origine récente, tout le monde sait que cela fait référence au film du même nom d’Étienne Chatiliez. Bon, comme d’habitude, nul n’est prophète en son pays : on ne trouve pas encore le tanguy chez Larousse et Robert, mais il est déjà dans le dictionnaire Antidote, pourtant originaire du Canada !