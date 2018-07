Victor Hugo publiait "Les Misérables" il y a 155 ans

publié le 30/06/2017 à 08:53

Le 30 juin 1862, la littérature française finissait d'accueillir un chef-d'oeuvre. C'est ce jour-là que le tome final du roman Les Misérables de Victor Hugo a été publié. Cet ouvrage emblématique aborde l'injustice sociale, la rédemption et la révolution. Ces thèmes sont évoqués à travers l'histoire de Jean Valjean, personnage central issu d'une famille de paysans et qui fut un bagnard. La narration débute en 1815 et évoque en particulier les événements de l'Insurrection républicaine à Paris en juin 1832.



Comme pour Les Châtiments, Victor Hugo a écrit Les Misérables durant son exil survenu après le coup d'État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte. Banni par un décret du 9 janvier 1852, le poète ne fait son retour dans l'Hexagone qu'en 1870.

À l'occasion des 155 ans des Misérables, Google a choisi de consacrer son doodle (animation remplaçant son logo traditionnel) à l'oeuvre de Victor Hugo. Cinq dessins, réalisés par Sophie Diao, dépeignent les meilleurs travaux du poète, notamment Notre-Dame de Paris (1831) et Les Contemplations (1856). Ce doodle est proposé aux internautes français mais s'affiche aussi dans plusieurs pays du monde. Une autre animation est également réalisée par Google Arts & Culture pour "suivre les pas" de Victor Hugo.

Le doodle du 30 juin 2017