Pourquoi l'Élysée ne veut pas faire entrer Molière au Panthéon

C'est une idée qui trotte dans la tête de comédiens, ministres ou responsables politiques depuis un moment : panthéoniser Molière. Ce samedi 15 janvier 2022 aurait été l'occasion parfaite de sanctuariser le plus célèbre dramaturge du pays puisque la France célèbre le 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Plusieurs élus et personnalités ont déjà formulé ce vœu : la mairie de Paris et candidate socialiste Anne Hidalgo, le comédien Francis Huster, la présidente de la région Île-de-France et candidate LR Valérie Pécresse. Mais l'Élysée ne veut pas.

Il ne s'agit aucunement d'une détestation présidentielle de Molière. Le dramaturge est un monument national et personne n'oserait remettre en cause son influence sur le théâtre, la langue et la culture de notre pays. Mais il y a un argument historique à ce refus, d'après nos confrères de Libération.

Bruno Roger-Petit, le conseiller "mémoire" d'Emmanuel Macron a justifié cette décision en expliquant que le Panthéon était "un temple laïque, enfant de la patrie républicaine, elle-même engendrée par les Lumières. C’est pour cette raison que toutes les figures qui y sont honorées sont postérieures aux Lumières et à la Révolution. C’est un legs qu’il faut peser avant de rompre avec cette histoire républicaine et patriotique".