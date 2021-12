Victor Hugo : comment la mort de sa fille Léopoldine a changé sa carrière

Au milieu du XIXe siècle, Victor Hugo est au sommet de sa gloire. Il est loin d’imaginer que les vents mauvais de la tragédie, qui frappent ses personnages fictifs, vont heurter son propre entourage et le blesser dans sa chair.

À commencer par sa fille ainée, sa fille adorée, Léopoldine. Il l’aime tellement qu’il ne peut se résoudre à la laisser quitter le nid familial au bras d’un autre homme que lui-même. Léopoldine est amoureuse d’un jeune homme Charles Vacquerie, fils d'un armateur du Havre. Elle n’a que quatorze ans. "Ma fille est bien trop jeune et ce Vacquerie bien falot", tranche Hugo. Alors Léopoldine patiente et après trois ans d’idylle secrète, Victor Hugo, papa poule, ultra possessif et fusionnel, finit par céder, de mauvaise grâce.

D'ailleurs, il fait tout pour retarder les noces, au point de prétexter une paralysie de la main pour ne pas signer le registre de mariage ! Chose amusante : dans Les Misérables, Jean Valjean feint d’avoir le pouce blessé pour ne pas signer l’acte de mariage entre Marius et Cosette ! Léopoldine et Charles peuvent donc convoler en justes noces. Mais seulement sept mois plus tard, la tragédie frappe.

La mort de deux amants

À Villequier en Normandie, Léopoldine et son mari montent à bord d’un canot pour une petite virée sur la Seine. Soudain un tourbillon de vent s'élève, s’abat sur la voile et fait brusquement chavirer le canot. Léopoldine ne sait pas nager, Charles, lui, est excellent nageur. Il tente tout pour sauver sa femme, qui sous l'eau, se cramponne désespérément au canot renversé. Charles plonge et replonge, en vain. Alors, dans un élan de désespoir, il plonge une dernière fois pour rejoindre son épouse et ne plus la quitter. Les deux jeunes mariés périssent noyés, ensemble. Léopoldine n'avait que dix-neuf ans.

Victor Hugo apprend la terrible nouvelle par la presse, de retour de voyage. Il est anéanti. Sa Léopoldine chérie n’est plus. Lorsqu’il arrive à Villequier, les deux amants, sont déjà enterrés, ensemble dans la même sépulture. La mort de sa fille inspirera à Victor Hugo son plus célèbre poème, Demain dès l’aube, paru dans le recueil, les Contemplations. Allez, je ne résiste pas à l’envie de vous le lire le premier quatrain :

"Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.

J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps".

Un père qui vit dans le culte de sa défunte fille

La mort de Léopoldine touche tout le clan Hugo, en particulier sa jeune sœur Adèle âgée de 13 ans. Elle, qui a reçu moins d’attention que l’ainée, pense pouvoir la substituer dans le cœur de son père. Mais Léopoldine reste irremplaçable, et son père inconsolable. La famille vit dans le culte de la défunte, vénérant comme des saintes reliques ses effets personnels et ses robes. Elle hante le cœur de son père et continue de faire de l’ombre à sa jeune sœur.

Adèle manifeste alors les premiers signes de graves troubles psychiques. En proie à des délires de plus en plus fréquents, sa santé mentale se dégrade. Elle est placée dans en hôpital psychiatrique, où elle finira ses jours. C’est à croire que tous les êtres chers au grand homme sont condamnés à souffrir. Les années qui suivent la mort de Léopoldine, Hugo n’écrit plus rien, ou presque. Ni théâtre, ni roman, ni poème. L’encre a séché, mais pas les larmes.