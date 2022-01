D'où vient l'expression "Revenons à nos moutons" ?

La semaine dernière, à un moment où Stéphane Carpentier tentait d’éluder une question d’orthographe, j’ai proposé : “Revenons à nos moutons”. Et justement, je reviendrais volontiers à ces moutons-là. Savez-vous pourquoi l’expression consacrée est “revenons à nos moutons” et pas “revenons à nos poulets” ou “revenons à nos vaches” ?

Elle vient d’une pièce de théâtre du Moyen Âge, La Farce de Maître Pathelin, l’une des toutes premières comédies, qui raconte les tribulations d’un avocat pas très honnête. A un moment de la pièce, un juge, qui doit statuer sur un vol de brebis, tente de ramener des protagonistes dissipés à l’objet du procès en s’écriant : “Veuillez revenir à vos moutons”. Et l’expression a fait florès !

Mais il y a quantité d’autres expressions que nous utilisons quotidiennement qui sont issues de la fiction. Par exemple, j’ai entendu qualifier récemment d’arlésienne le projet de loi sur les retraites, ça veut dire qu’on en parle sans cesse, mais qu’on ne le voit jamais. Et cela fait référence à un conte d’Alphonse Daudet, dans lequel le fiancé d’une jeune fille d’Arles passe son temps à l’attendre sans qu’elle apparaisse jamais. C’est l’Arlésienne !

De Paparazzo au paparazzi

Et tenez, devinez d’où viennent les paparazzi… D’Italie, naturellement, mais encore ? Paparazzo est le nom d’un personnage de photographe de presse dans La Dolce Vita de Fellini, Palme d’or à Cannes en 1962. Les Italiens ont adopté ce nom propre comme nom commun (on appelle ça une antonomase, vous vous souvenez, amis des mots ?) et ils lui ont même donné un pluriel en i, à l’italienne : paparazzi, que les Français, eux, ont adopté comme singulier (oui, chez nous on dit “un paparazzi”, c’est pas grave !).

Et tenez, quand on qualifie un auteur de lettres anonymes comme de corbeau, vous êtes-vous jamais demandé d’où ça venait ? Certes, le corbeau a cette image d’oiseau de malheur – il faut dire que sa couleur noir corbeau joue contre lui. Mais la référence au corbeau pour désigner un sinistre délateur date d’un film de 1943, inspiré d’un fait divers : de 1917 à 1922, la ville de Tulle, en Corrèze, a été mise sens dessus dessous par des dizaines de lettres anonymes accusant tout le monde de coucher avec tout le monde.

Il y a même eu des morts ! Au procès, on a découvert la petite dame tout en noir qui était à l’origine de ces horreurs, un journaliste l’a comparée à un “oiseau funèbre” dans les colonnes du Matin, et c’est cela qui a inspiré à Henri-Georges Clouzot le titre de son film : Le Corbeau qui depuis est devenu un nom commun, lui aussi.

Les expressions tirés des films de notre enfance

Et puis il y a aussi toutes ces expressions tirées des films, des séries ou des sketchs de notre enfance qui ont gagné le langage courant. Quand quelque chose “lave plus blanc que blanc”, c’est grâce à Coluche, quand je dis “vous avez dit bizarre”, j’entends la voix de Louis Jouvet dans Drôle de drame, quand je menace un désagréable de “lui apprendre qui c’est Raoul”, c’est le désopilant Bernard Blier des Tontons flingueurs qui parle par ma bouche/ Et je pourrais continuer jusqu’au journal de 9 heures, mais je n’ai que trois minutes ! À la semaine prochaine…