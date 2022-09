Victoria Beckham : à la conquête de la mode

Le sujet du jour. Victoria Beckham et la métamorphose, c'est quelque chose. Mère de famille modèle, entrepreneuse, artiste, influenceuse ou encore épouse d'une star du football, cette femme est beaucoup de choses. Et si la jolie brune peut se satisfaire du statut d'icône, elle vise plus loin, plus audacieux.



Vendredi 30 septembre 2022, tel un caméléon, Victoria Beckam change une nouvelle fois de couleur et devient la créatrice de mode, ce qu'elle a toujours rêvé d'être. Première Fashion Week parisienne pour l'ex Spice Girl et déjà, son nom résonne parmi les grands.

Voilà 15 ans que l'épouse de David Beckham s'est lancée dans la mode. Pour arriver à exporter sa maison sur les podiums français, il a fallu s'armer de patience et de courage. Victoria n'est pas dupe. Pour le monde de la mode si mondain, si exigeant, c'est la venue d'une nouvelle "WAG" (terme anglais pour désigner "les épouses", "les petites amies" des footballeurs) bercée d'illusions.

À l'époque, une certaine Anna Wintour, figure de l'industrie Vogue, observe de loin la jeune Victoria, venue tenter sa chance dans ce monde qui n'est pas le sien. De la grande prêtresse de la mode, on retiendra cette parole prémonitoire : "Ne la sous-estimez pas". Aujourd'hui, Victoria fait taire les mauvaises langues et s'impose en créatrice méritante. Loin est l'image de la chanteuse pop des années 1990.

Victoria n'a jamais cessé de se réinventer, trouvant place là on ne la cherche pas. Le monde de la mode, elle voulait y faire carrière. Aujourd'hui, c'est elle qui fait rêver. Décryptage de ce caméléon star.

Pourquoi on en parle ? Qui est véritablement Victoria Beckham ?



Citation. "Ce qui m'a frappé quand je l'ai rencontrée, c'est qu'elle a une capacité très forte à sentir les gens. Elle comprends tout de suite qui elle a en face d'elle. Elle a cette espèce d'intelligence sociale qui est assez impressionnante. Elle est capable de s'adapter à l'époque qu'elle vit, c'est un animal social", décrit Clément Ghys, journaliste à M, magazine du Monde.

