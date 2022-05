Lego : quel titre surprenant de numéro un mondial détient "le roi de la briquette" ?

Évidemment le roi de la briquette est le numéro un mondial du jeu de construction pour les petits et les grands. D’ailleurs, Lego, ça vient du Danois "Leg Godt " qui veut dire "on joue", mot d’ordre lancé en 1932 par son créateur Ole Kirk Christiansen.

Et pour jouer, on joue, on estime à 5 milliards par an consacrés dans le monde entier à jouer aux Lego. Mais c’est le développement de la marque qui lui a permis de décrocher un autre titre de numéro 1 mondial plutôt surprenant… Chaque année 36 milliards de briquettes en plastique sont fabriquées par Lego, dont certaines contenues dans des boîtes pour faire des véhicules. Avec des petites roues et des petits pneus de quelques centimètres. Et ces petits pneus, pour les faire, ça demande du caoutchouc, beaucoup de caoutchouc vu que Lego en produit 300 millions par an !

Lego est aujourd’hui le premier fabricant mondial de pneumatiques devant Michelin, Good Year et Bridgestone. Même si dans le plus grand Lego du monde actuel, il n’y aucune roue. Et pour cause avec son mètre 35 de long et ses 9.090 pièces, il permet de reconstituer le Titanic en briquettes.

