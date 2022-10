Un fan de Harry Potter veut construire le château de Poudlard

À l’âge de 11 ans, Valérian Lasseyte attendait sa lettre pour intégrer Poudlard, l’école des sorciers. À 32 ans, ce projet ne l’a pas quitté ! Le vidéaste souhaite désormais recréer le château de Poudlard en France.

Le jeune homme originaire d'Aubagne raconte que l’idée lui est venue en faisant un constat surprenant : le château de Poudlard n’existe pas ! Les scènes du film sont tournées dans différents lieux en Angleterre.

Valérian a eu l’illumination en se baladant avec un ami dans la nature : "Un jour en Lozère, on s'est promené au bord du lac de Villefort et on s'est dit que ça pourrait être un endroit où on verra bien Poudlard. Mais pourquoi personne ne l'a jamais fait ? Sûrement parce que c'est quelque chose qui devrait coûter un milliard d'euros et une bonne vingtaine d'années de construction minimum ...".

Le pari fou est lancé. Mais comme Valérian ne dispose pas d’un milliard d’euros, il est parti de ce qu'il sait faire pour chercher les financements : "Mon talent, c'est la vidéo, j'ai une chaîne YouTube". Et ni une, ni deux, Valérian a fait la vidéo "Construire Poudlard en vrai" pour présenter son projet !

Valérian espère même intégrer une voie ferrée dans son projet de château pour que le train le Poudlard Express puisse l’atteindre. A l’intérieur du château, plusieurs possibilités : un musée, un lieu de réception, un hôtel-restaurant, une école artistique ou encore un incubateur de projets.

Valérian a contacté l’auteure, J K Rowling, pour avoir les droits. Pour le moment, il n’a pas encore de réponse, ni le lieu ni les financements. Mais il espère mobiliser la communauté de fans d'Harry Potter pour que son projet voie le jour ! Il appelle donc au partage de sa vidéo.

