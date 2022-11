Chien et niche, apéro et opéra, sacré César... D'où viennent les anagrammes ?

Comme promis samedi, amis des mots, nous allons reparler de ce magazine qui m’a régalée, le hors-série de Lire sur les 1001 curiosités de la langue française… Allez, comme c’est dimanche, on va jouer. J’aurais pu vous mettre ce récit par écrit, mais imaginer des histoires me donne la migraine, alors je voudrais juste vous parler de ce sujet…



Les habitants d’un petit patelin ont déposé plainte, figurez-vous. Franchement, attention à la tentation : l’idée de se mettre à la diète me laisse plutôt tiède, mais eux, ils ont pris l’apéro avant d’aller à l’opéra. Or, comme vous le savez, la police n’aime pas spécialement qu’on picole. Et puis, une telle chicane pour un caniche ? Cette dispute est stupide. Après tout, le chien est dans sa niche. Sacré César !

C’est quoi cette histoire de chien, de picole, d’opéra, de patelin, vous demandez-vous. Non, ce n’est pas moi qui ai picolé de bon matin. Je vous ai dit qu’on jouait, amis des mots. Je vois que vous n’avez pas compris à quoi. Pourtant, un bon praticien doit savoir anticiper : je joue à mettre le plus possible d’anagrammes dans l’histoire (sans queue ni tête, d’accord) que je vous raconte.



Imaginer et migraine, juste et sujet...

L’anagramme, c’est un jeu de mots, et même surtout un jeu de lettres. Anagramme est issu du grec anagramma, qui signifie "renversement de lettres". Réécoutez cette chronique sur RTL.fr ou en podcast, prenez une feuille et un stylo et amusez-vous à vérifier vous-mêmes ! J’ai parlé de récit et d’écrit, d’imaginer et de migraine, de juste et de sujet, de patelin et de plainte, d’attention et de tentation, de diète et de tiède, d’apéro et d’opéra – là, l’anagramme s’entend bien.

Mais tous ces autres couples de mots fonctionnent de la même manière, chacun est l’anagramme parfaite de l’autre. C’est la même chose avec police et picole, chicane et caniche, dispute et stupide, chien et niche, sacré et César, et même praticien et anticiper. On pourrait continuer ainsi toute la journée de dimanche, avec la rage et la gare, le prénom Marie et le verbe aimer, tartine et nitrate, tsigane et gitanes, Parisien et aspirine… Allez, on attend sur nos réseaux sociaux vos propres anagrammes !

J’en profite pour préciser une chose : on a souvent envie de mettre anagramme au masculin, sans doute parce que le mot se termine par gramme, comme kilogramme ou centigramme, mais anagramme est féminin : une anagramme. Mon truc pour le mémoriser ? On dit une "nana-gramme" : une nana, c’est féminin. Et si vous avez envie de parler anagrammes et moyens mnémotechniques, je vous attends jusqu’à 15 heures ce dimanche à la Foire du livre de Brive, c’est en Corrèze et c’est beau… comme la Corrèze.

