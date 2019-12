"Elle s’est servi" ou "s’est servie" : comment maîtriser le participe passé ?

publié le 08/12/2019 à 09:03

Aujourd’hui, amis des mots, je reviens sur les bonnes blagues du participe passé, à la suite d’une question de Maud, sur langue@rtl.fr. Elle hésite sur l’accord du participe passé dans la phrase : "Elle s’est servi(e) des lettres de telle ou telle personne."

Servi ou servie ? Ce qui complique cet accord, c’est que "se servir" a plusieurs sens et plusieurs utilisations différentes : si je me sers des pâtes, on le sent bien, intuitivement, ce n’est pas le même sens que si je me sers d’un stylo. Si je sers d’interlocutrice à Stéphane Carpentier, ce n’est pas le même sens que si je lui sers un café. (Ni la même chose que si je lui serre la main, mais n’embrouillons pas tout, déjà que c’est un peu compliqué : je vous serre la main, c’est le verbe serrer, tandis que si je vous sers un café ou si je vous sers de souffre-douleur, bien entendu, c’est le verbe servir !)

Revenons à nos moutons... de service. "Se servir" s’accorde ou non selon le sens et la construction de la phrase. On peut se servir de quelque chose dans le sens de l’utiliser (se servir d’une brosse, l’utiliser pour se brosser les cheveux, se servir d’un marteau pour planter un clou), et on peut se servir quelque chose (se servir de l’eau, dans un verre, se servir un dessert). Le sens est différent, donc l’accord est différent.

Les accords du participe passé

Voici ce que nous dit Larousse.fr sur la question. Dans le cas de se servir de quelque chose (ou en quelque chose, qui est plus rare) : "le participe passé s'accorde : elle s'est servie du marteau" (servie IE, on accorde avec le pronom réfléchi s’, mis pour elle, féminin singulier). De même, dans le cas de "elles se sont servies en viande plusieurs fois" (servies IES, accord féminin pluriel).

Et quand c’est "se servir" comme dans "se servir du vin ou des pâtes" ? Quand on se sert quelque chose "le pronom réfléchi (se) est alors complément indirect, donc le participe ne s'accorde pas : elles se sont servi du vin (= elles ont servi du vin à qui ? à elles-mêmes, indirect, donc servi I)."

Petit moyen mnémotechnique

Pour répondre à Maud : "Elle s’est servie des lettres", elle les a utilisées, donc on accorde au féminin, serviE… La seule façon d’imaginer ici un servi I, ce serait qu’elle se soit servi des lettres, au sens de mettre des lettres sans son assiette pour les manger, peut-être sous forme de ces petites pâtes mignonnes qu’on met parfois dans le potage, alors là, ce serait… servi I.



Pfouh, comment mémoriser tout ça ?!, vous entends-je soupirer. Pour vous aider, j’ai une petite recette pâtissière allégée : "Elle s’est servi du gâteau sans œufs" (sans E à servi), mais "Elle s’est servie du marteau", IE (le marteau, c’est plus lourd que le gâteau). Bon évidemment, vous l’avez compris, si par extraordinaire elle se sert du gâteau pour repeindre les murs ou pour cacher une bague, à la manière de Peau d’Ane, bref si elle s’en sert au sens de l’"utiliser pour", alors c’est un gâteau aux œufs (avec la lettre e à servi) ! Retenez "Elle s’est servi du gâteau… mais elle s’est serviE du marteau."