VIDÉO - "The Crown" (Netflix), saison 4 : un premier teaser royal et une date de sortie

publié le 20/08/2020 à 16:41

Le retour au Palais de Buckingham se précise pour les fans de The Crown. Netflix vient de dévoiler un teaser de la saison 4, qui sera diffusée à partir du 15 novembre prochain.

Sur ces premières images, la majestueuse Elizabeth II (Olivia Colman) sortant du palais à cheval succède à Margaret Thatcher (Gillian Anderson) qui fait son entrée dans la série. Cette saison 4 couvrira les événements survenus après la fin des années 70, marqués par la guerre des Malouines et le mariage du prince Charles (Josh O’Connor) avec Lady Diana Spencer (Emma Corrin). Le teaser offre d'ailleurs un aperçu de la robe de mariée de Lady Di, qui ignore encore ce que le destin lui réserve.

Cette saison 4 sera la dernière de The Crown centrée sur Elizabeth II, puisque les saisons 5 et 6 seront, au grand dam de certains et certaines, consacrées à la princesse Diana. Elle sera alors incarnée par l'actrice australienne Elizabeth Debicki (Les Gardiens de la Galaxie 2) qui donnera la réplique à Imelda Staunton (Elizabeth II), Jonathan Pryce (prince Philipp) et Lesley Manville (princesse Margaret).