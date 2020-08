"The Crown" (Netflix) : Elizabeth Debicki incarnera la princesse Diana

publié le 17/08/2020 à 15:08

Elizabeth Debicki se prépare à entrer au Palais de Buckingham. Comme l'a révélé le compte officiel de la série The Crown, l'actrice australienne des Gardiens de la Galaxie 2, et The Night Manager : L'Espion aux deux visages incarnera Lady Di dans les saisons 5 et 6 de la série.

Elizabeth Debicki succédera ainsi à Emma Corrin, l'interprète de Lady Diana dans la saison 4 de The Crown dont la diffusion est attendue de pied ferme par les fans. Elle devrait être diffusée pendant l'automne 2020.

"L'esprit de la princesse Diana, ses mots et ses actions vivent dans le cœur de nombreuses personnes. C'est un immense privilège et un grand honneur de rejoindre cette série magistrale qui m'a captivé dès le premier épisode", a expliqué Elizabeth Debicki dans un communiqué publié par Netflix. Elizabeth Debicki donnera la réplique à Imelda Staunton (Elizabeth II), Jonathan Pryce (prince Philipp) et Lesley Manville (princesse Margaret).

