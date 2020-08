"The Crown" : ce changement pour les saisons 5 et 6 divise les fans

Josh O'Connor et Olivia Colman dans les rôle de Charles et Elizabeth II dans la saison 3 de "The Crown"

publié le 20/08/2020 à 13:10

C'est un tweet qui a fait l'effet d'une petite bombe. Netflix a annoncé que la série The Crown qui reconstitue le règne de la reine Elizabeth II depuis 2016, va effectuer un grand virage narratif. "The Crown retrace la vie de la reine Elizabeth II pendant quatre saisons, avec brio. Pour les deux prochaines saisons, la série va maintenant se consacrer à la vie de la princesse Diana… Prochainement.", a annoncé le service de streaming sur Twitter.

Les saisons 1 et 2 étaient consacrées à la jeunesse de la reine sous les traits de la talentueuse Claire Foy. Les saisons 3 et 4 font d'Olivia Colman une reine-matriarche qui doit désormais composer avec ses proches et ses enfants devenus grands. La quatrième saison devrait d'ailleurs être diffusée en 2020 et se concentrer sur les relations tumultueuses entre le Palais et Margaret Thatcher (qui sera interprétée par Gillian Anderson) et le début de la relation entre Charles et Diana.

The Crown a toujours été annoncé comme le récit du règne d'Elizabeth, mais avec l'émergence de plusieurs personnages secondaires et certaines réticences scénaristiques, cet immense biopic télévisuel semble renoncer à sa promesse initiale. Tout d'abord, The Crown ne va pas couvrir la fin du règne de la monarque. Cette dernière est toujours vivante et sans la pièce maîtresse que serait les obsèques d'Elizabeth II, la série resterait comme incomplète. Le créateur du show, Peter Morgan a expliqué qu'il ne toucherait pas aux histoires récentes de la famille royale. Exit donc Kate, Meghan, les frasques du prince Andrew... "Je préfère nettement écrire sur des événements qui se sont déroulés au moins il y a 20 ans", a-t-il expliqué.

Trouver le point final de la série

Emma Corrin dans le rôle de Diana dans la saison 4 de "The Crown" Crédit : Netflix

Quel point final trouver alors pour la saison 6 ? La mort de Lady Di semble l’événement parfait pour conclure cette série. Ceci expliquerait donc pourquoi Diana (incarnée par Emma Corrin puis Elizabeth Debicki) prendra du galon et éclipsera certainement Imelda Staunton (Dolores Umbridge dans Harry Potter). Sur les réseaux sociaux, les avis des fans étaient partagés. Certains perçoivent le destin de Diana comme une page incontournable de la monarchie britannique qui mérite le plus de temps et d'exposition possible. D'autres considèrent que l'histoire de Diana est déjà très connue et que c'était la découverte des coulisses et de l'avis d'une reine toujours très mystérieuse qui faisait le charme de The Crown.

The Crown a toujours placé la reine au centre de son scénario mais certains épisodes ou arcs narratifs étaient consacrés à d'autres personnages de la famille Windsor : le prince Charles et la relation difficile avec son père, la jalousie et la tristesse de la princesse Margaret, la jeunesse et les aventures du prince Philip, la fin de vie de Winston Churchill, l'abdication et sa mort en France d'Edward VIII... Des épisodes de plus en plus fréquents et qui vont faire de ce biopic une série chorale dont le cœur sera le rapport à la couronne et non à Elizabeth II. Une belle façon de faire briller le titre même de la série.