publié le 12/05/2020 à 18:55

Si le film Harry Potter et l'Ordre du Phénix est resté dans les mémoires, c'est notamment grâce au jeu de l'actrice Imelda Staunton qui jouait alors insupportable et sadique Dolores Ombrage. Professeure entièrement vêtue de rose, au ton mielleux et passionnée par les assiettes ornées de chatons, ce personnage disposait d'un physique qui jurait terriblement avec sa personnalité la plus profonde.

Ce mardi 12 mai, TF1 rediffuse ce film sorti en 2007. L'occasion pour les téléspectateurs et les fans de retrouver Poudlard, Harry, Ron et Hermione mais aussi (et surtout) les professeurs de la fameuse école de sorcellerie. L'Ordre du Phénix offre de grands moments de tensions parmi le personnel enseignant à cause de la prise de pouvoir de Dolores Ombrage qui reste pour beaucoup la plus grande méchante de la saga.

Les professeurs de Poudlard ont été interprétés par des grands noms du théâtre et du cinéma outre-Manche et beaucoup de fans ne connaissent que ces comédiens dans ces rôles magiques. Petite séance de rattrapage !

Qui se cachent derrière les professeurs ?

Michael Gambon (Albus Dumbledore) : Albus Dumbledore a eu deux interprètes dans la saga cinématographique. Richard Harris tout d'abord puis, après le décès de ce dernier en 2002, Michael Gambon. Les deux acteurs sont irlandais. Si Richard Harris arrivait parfaitement à capturer la malice et la bonté de Dumbledore, Michael Gambon a opté pour une version plus brute et dramatique du directeur de l'école. Dans Harry Potter et la coupe de feu, sa colère envers le jeune Harry est d'ailleurs restée dans les annales des fans comme l'une des grandes fautes d'interprétation des films par rapport aux livres. L'acteur qui a aujourd'hui 79 ans a avoué n'avoir jamais lu les romans Harry Potter. Il ne voulait pas être influencé par les livres avant de se plonger dans l'adaptation. L'acteur a été vu dans les films Emma, Judy, Ma vie avec John F. Donovan, Paddington, Sleepy Hollow, Toys ou encore Gosford Park.

Maggie Smith (Minerva McGonagall) : elle est une légende vivante au Royaume-Uni. Si le public mondial l'associe facilement à son personnage de McGonagall dans la saga Harry Potter ou Violet dans la série Downton Abbey, elle n'a pas attendu la fin de sa vie pour faire vibrer le monde. Elle était à l'affiche des Belles Années de miss Brodie, Voyages avec ma tante, Mort sur le Nil, Chambre avec vue, Hook ou la Revanche du capitaine Crochet, Sister Act, Gosford Park et The Lady in the Van. Comme Michael Gambon elle a connu une brillante carrière sur les planches en jouant des pièces de Shakespeare, Coward et Tchekhov. Âgée de 85 ans, elle continue à travailler après avoir triomphé de la maladie de maladie de Basedow et d'un cancer du sein. Elle portait d'ailleurs une perruque lors des tournages des trois derniers Harry Potter après avoir perdu ses cheveux pendant le traitement de ce cancer. Elle a remporté deux Oscars, celui de meilleure actrice et de meilleur second rôle. Elle a accumulé les récompenses (Emmy, Tony Awards, Golden Globes) tout au long de sa carrière.

Alan Rickman (Severus Rogue) : il était l'un des acteurs les plus emblématique de la saga Harry Potter et, une fois encore, une légende du cinéma britannique. Mort d'un cancer du pancréas à l'âge de 69 ans le 14 janvier 2016, sa dernière participation à un film étant celle de la voix originale de la Chenille dans Alice de l'autre côté du miroir. Ancien membre de la Royal Shakespeare Company, il s'est fait connaitre au théâtre pour son rôle du vicomte de Valmont dans Les Liaisons dangereuses dans les années 80. Très vite Hollywood l'appelle et on le voit dans des films très populaires comme Piège de cristal ou Robin des Bois, prince des voleurs dans lequel il joue un mémorable shérif de Nottingham face à Kevin Costner et Morgan Freeman. Son atout était résolument sa voix très grave et reconnaissable entre mille. Il n'a jamais reçu de nomination aux Oscars. Son rôle le plus célèbre restera certainement l'ambigu Pr. Rogue dans Harry Potter qu'il a remporté après le refus de Tim Roth (Reservoir Dogs et Pulp Fiction) qui doit se mordre les doigts de ce choix professionnel.

Warwick Davis (Filius Flitwick) : il est l'un des acteurs les plus connus de la pop culture. Sa taille (1,07 m.) et son talent lui ont permis de jouer dans les plus prestigieuses franchises du cinéma : Star Wars et Harry Potter. Dans les années 80, celui qui est devenu l'ami de Carrie Fisher et Mark Hamill enchaîne les rôles de nains ou d'extraterrestre. En 1987, il joue le héros principal dans le film Willow avec Val Kilmer. Pour la première fois, on découvre son visage. Habitué des rôles secondaires, il apparaît dans tous les films Harry Potter (en abandonnant, au fil des films et à la demande de J.K. Rowling, les prothèses et le maquillage pour le rendre plus humain). Dernièrement il est apparu dans Maléfique 2 et L'Ascension de Skywalker.

Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid) : le géant de l'école de magie n'a pas attendu son rôle de garde forestier pour devenir célèbre. Son premier grand rôle hollywoodien était Valentin Zukovsky dans la saga James Bond et les films GoldenEye et Le monde ne suffit pas en particulier. Contrairement à Warwick Davis, Robbie Coltrane n'a pas la taille de son imposant personnage dans la saga des sorciers. Il a été célébré pour ses rôles dans les films Tutti Frutti et la série Cracker. Aujourd'hui âgé de 70 ans, l'acteur se fait plus rare au cinéma et à la télévision. Il présente l'émission Robbie Coltrane Critical Evidence qui raconte de nombreuses affaires criminelles.



Emma Thompson (Sibylle Trelawney) : elle est l'un des visages les plus connus dans la distribution des films Harry Potter et pourtant elle n'occupe qu'un rôle très secondaire et ses lunettes et son accoutrement empêchent de la reconnaître. Vous l'avez vu dans Retour à Howards End, Au nom du père, Les Vestiges du jour, Raison et sentiments, Love Actually, Nanny McPhee, Angels In America et plus récemment dans les derniers volets de Men in Black , la série Years and Years ou Dans l'ombre de Mary, le biopic sur la vie de celle qui a inventé le personnage de Mary Poppins, l'auteure Pamela L. Travers. Sa carrière a commencé sous les meilleurs auspices puisqu'elle appartenait à une troupe de théâtre universitaire qui comptait parmi ses membres Stephen Fry ou encore Hugh Laurie. Son palmarès compte deux Oscars : meilleure actrice et meilleur scénario adapté. A 61 ans, elle continue pleinement sa carrière en multipliant les casquettes : scénario, doublage, comédie ou production. Elle était notamment la productrice de la comédie romantique Last Christmas dans laquelle jouait Emilia Clarke (Game of Thrones) l'an dernier.



Imelda Staunton (Dolores Ombrage) : comme beaucoup de ses collègues d'Harry Potter, Imelda Staunton a commencé sa carrière au théâtre, à 18 ans, elle s'est produite dans la Royal Academy of Dramatic Art et a côtoyé un certain Alan Rickman. On la retrouve quelques décennies après au cinéma. Elle croisera Emma Thompson à plusieurs reprises : Beaucoup de bruit pour rien, Raison et Sentiments, Shakespeare in Love, Bright Young Things, Nanny McPhee, Hôtel Woodstock. Sa carrière connaît une envolée en 2005 grâce à son rôle dans Vera Drake. Elle est récompensée par un BAFTA, un Golden Globes et une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation dans ce film de Mike Leigh. Elle mène toujours une carrière active. Elle était à l'affiche des films Maléfique, Paddington, Pride et de nouveau face à Maggie Smith dans le film Downton Abbey qui est sorti l'an dernier. En 2020, elle sera au casting du film d'horreur Amulet de la réalisatrice Romola Garai (actrice dans le film Reviens-moi ou la série The Hour). Elle sera aussi la reine Elizabeth II dans la série The Crown de Netflix.



Apple Brook (Wilhelmina Gobe-Planche) : elle n'a pas une ligne de dialogue et on l’aperçoit très brièvement dans ce film mais cette remplaçante d'Hagrid au poste de professeur suppléant de soins aux créatures magiques est bien au casting de l'Ordre du Phénix. Michael Gambon (Dumbledore) parlait de ce personnage au masculin dans le troisième film Harry Potter mais il s'agit bien d'une femme (sans doute aurait-il dû vraiment lire ces fameux livres...). Grande spécialiste des seconds rôles depuis les années 60, Apple Brook continue d'apparaître à la télévision britannique dans des séries et des téléfilms.



David Bradley (Argus Rusard) : il n'est pas un professeur, faute de pouvoirs magiques, mais il est certainement l'un des personnages les plus emblématiques de Poudlard. David Bradley, 78 ans aujourd'hui, est pour beaucoup le terrible Argus Rusard. Comme ses camarades de plateau il oscille entre le théâtre, le cinéma et la télévision. Les téléspectateurs le connaissent pour ses rôles dans Casualty, Inspecteur Frost, Inspecteur Barnaby et plus récemment dans The Strain, Doctor Who et Game of Thrones (il jouait le rôle du cruel Walder Frey et a eu le privilège de provoque le "Red Wedding", l'une des scènes les plus cultes de la série de fantasy). Il retrouvera Guillermo del Toro (le créateur de The Strain) au cinéma dans l'adaptation du conte Pinocchio en 2021. David Bradley y incarnera Geppetto, le père du célèbre pantin de bois.